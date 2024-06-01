العراق رابع أكبر مورد للنفط الى كوريا الجنوبية في شهر

شفق نيوز/ أفادت شركة النفط الوطنية الكورية، يوم السبت، أن العراق جاء رابع أكبر مصدر للنفط الخام خلال شهر أبريل/نيسان.

وذكرت الشركة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السعودية جاءت ضمن أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال شهر نيسان الماضي بصادرات بلغت 29.187 مليون برميل، تليها الإمارات ثانيا بصادرات بلغت 16.95 مليون برميل، تليها أمريكا ثالثا بصادرات بلغت 12.368 مليون برميل".

وأضافت أن "العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية لشهر نيسان الماضي وبواقع 7.749 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 35.1% عن نفس الشهر من عام 2023 التي بلغت فيها الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 5.735 ملايين برميل، منخفضا عن الشهر الذي يسبقه 3.1% حيث بلغ 8000 ملايين برميل".

ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها الشركة، فإن "رسوم التأمين المرتفعة استمرت على ناقلات النفط في الخليج العربي وآسيا والفارق الضيق في أسعار برنت بين دبي في جذب مصافي التكرير الكورية الجنوبية إلى النفط الخام الأمريكي، لكن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تجعل شحنات النفط من الإمارات العربية المتحدة أرخص في المستقبل وتتحدى الوضع الراهن والتكرير والتجارة".