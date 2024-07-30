العراق رابع أكبر مورد للنفط الى كوريا الجنوبية في شهر

شفق نيوز/ أفادت شركة النفط الوطنية الكورية، يوم الثلاثاء، بأن العراق جاء رابع أكبر مصدر للنفط الخام خلال شهر يونيو / حزيران.

وذكرت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السعودية جاءت ضمن أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال شهر الماضي بصادرات بلغت 26.192 مليون برميل، تليها الإمارات ثانيا بصادرات بلغت 13.935 مليون برميل، تليها أمريكا ثالثا بصادرات بلغت 13.359 مليون برميل".

وأضافت أن "العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية لشهر حزيران الماضي وبواقع 8.849 ملايين برميل منخفضا بنسبة 0.5% عن نفس الشهر من عام 2023 التي بلغت فيها الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 8.894 ملايين برميل، ومرتفعا عن الشهر الذي يسبقه 6.4% حيث بلغ 8.317 ملايين برميل".

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة النفط الوطنية الكورية الأشهر الستة الأولى من العام، انخفضت واردات الخام من السعودية بنسبة 0.5% على أساس سنوي إلى 168.7 مليون برميل، وانخفضت الشحنات من العراق بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 49.2 مليون برميل، وانخفضت واردات الخام والمكثفات القطرية بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 30.5 مليون برميل. ومع ذلك، أظهرت بيانات شركة النفط الوطنية الكورية أن تدفقات الخام من الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 47.5% على أساس سنوي إلى 74.7 مليون برميل.