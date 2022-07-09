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العراق رابع أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-09T06:05:42+0000
العراق رابع أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن صادرات العراق النفطية ارتفعت إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى متوسط 362 ألف برميل يوميا، ليكون رابع أكبر مصدر للنفط إليها.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.902 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 740 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.162 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 362 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 76 ألف برميل يوميا وليكون رابع أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.803 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 702 ألف برميل يوميا، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 398 ألف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 213 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 171 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 142 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 108 ألف برميل يوميا ومن ترينداد توباغو بمعدل 3 آلاف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من روسيا".

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