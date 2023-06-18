العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع واحد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت 250 الف برميل كمعدل يومي ليصبح رابع أكبر مصدر لأمريكا خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.562 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 265 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.297 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 252 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 178 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 430 الف برميل يوميا، وبذلك يحتل العراق المرتبة الرابعة بين أكبر المصدرين للنفط إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي".

كما أشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.339 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 845 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 677 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 184 الف برميل يومياً".

ووفقاً للتقرير، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 132 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 79 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 54 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".