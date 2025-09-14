العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ان العراق جاء في المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.566 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 293 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.859 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 231 ألف برميل، منخفضة بمقدار 72 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 303 آلاف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.895 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك معدل 361 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمتوسط 251 الف برميل، ومن البرازيل بمعدل 231 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 226 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل بلغ 188 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا معدل 49 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا 88 ألف برميل يوميا ومن كولومبيا معدل 46 ألف برميل".