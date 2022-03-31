العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر

شفق نيوز/ كشفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الخميس، ان العراق جاء بالمرتبة الرابعة بين أكبر مصدري النفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر شباط 2022.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر شباط الماضي وبواقع 5.806 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 50.6% عن شهر كانون الثاني الماضي التي بلغت الصادرات فيه 3.855 ملايين برميل، ومرتفعا بنسبة 18.6% عن نفس الفترة من العام 2021 التي بلغت الصادرات فيه 4.894 ملايين برميل".

واضافت ان "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية لشهري كانون الثاني وشباط 2022 بلغ 9.661 ملايين برميل منخفضا بنسبة 9.8% عن نفس الفترة من العام 2021 الذي بلغت هذه الكميات 10.716 ملايين برميل".

واشارات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية الى ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في شباط الماضي وبكمية 25,330 مليون برميل، تليها الولايات المتحدة الامريكية وبكمية 12.211 مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت ثالثا وبكمية 10,797 ملايين برميل، ومن ثم جاءت قطر خامسا وبكمية 4,251 ملايين برميل".

وتابعت الإدارة أن المكسيك جاءت سادسا وبكمية 3.997 ملايين برميل، وجاءت روسيا سابعا وبكمية 3.647 ملايين برميل، وجاءت كازاخستان ثامنا وبكمية 3,156 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الامارات تاسعا وبكمية 2,342 مليوني برميل واخيرا المملكة المتحدة عاشرا وبكمية 2,157 مليوني برميل".