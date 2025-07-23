العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى الصين في النصف الأول من 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الأربعاء، أن العراق حل في المرتبة الرابعة ضمن أكبر مصدري النفط إلى الصين خلال النصف الأول من عام 2025.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق النفطية إلى الصين بلغت 32.78 مليون طن متري، ما يعادل 239.294 مليون برميل، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت خلالها الصادرات 31.51 مليون طن متري أو ما يعادل 230.023 مليون برميل.

وأضافت أن العراق جاء بعد روسيا التي احتلت المرتبة الأولى بتصدير 49.11 مليون طن، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بـ38.95 مليون طن، ثم ماليزيا ثالثاً بـ38.43 مليون طن، معظمها من البراميل الإيرانية، فيما حلت البرازيل خامساً بصادرات بلغت 20 مليون طن.

وأشارت الإحصائية إلى أن سلطنة عُمان جاءت سادساً بصادرات بلغت 17.88 مليون طن، ثم الإمارات سابعاً بـ15.93 مليون طن، تلتها أنغولا ثامناً بـ14.25 مليون طن، والكويت تاسعاً بـ8.35 مليون طن، بينما جاءت كندا عاشراً بـ7.53 مليون طن.

وبينت إدارة الجمارك أن مجموع واردات الصين من النفط الخام من هذه الدول العشر بلغ 279.39 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2025.