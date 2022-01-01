العراق رابع أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية خلال شهر تشرين الثاني 2021.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر تشرين الثاني الماضي وبواقع 6.681 مليون برميل مرتفعا بنسبة 75.5% عن شهر تشرين الاول الماضي الذي بلغ 4.802 مليون برميل.

واضافت ان "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية منذ شهر كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني 2021 بلغ 52.406 مليون برميل منخفضا بنسبة 26% عن نفس الفترة من العام 2020 الذي بلغت هذه الكميات 68.516 مليون برميل".

واشارات الى ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في تشرين الثاني الماضي وبكمية 25,803 مليون برميل، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بكمية 11.515 مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت ثالثا وبكمية 9,765 مليون برميل، ومن ثم جاءت المكسيك خامسا وبكمية 5,186 مليون برميل".

وتابعت أن روسيا جاءت سادسا وبكمية 4,223 مليون برميل، وجاءت الإمارات سابعا وبكمية 4.454 مليون برميل، وجاءت قطر ثامنا وبكمية 2,919 مليون برميل، ومن ثم جاءت كازاخستان تاسعا وبكمية 2,100 مليون برميل واخيرا استراليا عاشرا وبكمية 2,017 مليون برميل".