العراق رابع أكبر مصدري النفط إلى الصين

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن العراق جاء في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري النفط الى الصين خلال شهر حزيران من العام 2023.

وأظهر جدول نشرته الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر حزيران من العام الحالي 2023 ما مقداره 4.09 ملايين طن بما يعادل ( 29.857 مليون برميل) بمعدل ( 995 ألف برميل يومياً) منخفضاً بنسبة 18.3% عن شهر ايار بعد ان صدر العراق للصين 5.1 ملايين طن، ومرتفعاً بنسبة 28%عن نفس الفترة من العام 2022 عندما بلغ 3.20 ملايين طن".

وبين الجدول أن "العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط للحكومة الصينية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 للأشهر من كانون الثاني ولغاية حزيران ما مقداره 29.52 مليون طن بما يعادل ( 215.496 مليون برميل) بمعدل ( 1.197 مليون برميل يوميا) مرتفعاً بنسبة 10.4% عن نفس الفترة من العام 2022".

ووفقاً للإدارة فإن "روسيا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام إلى الصين في شهر حزيران من العام 2023 بمقدار 10.50 ملايين طن بمعدل ( 2.555 مليون برميل يوميا)، تليها السعودية ثانياً بـ7.92 ملايين طن بمعدل ( 1.927 مليون برميل يوميا)، ومن ثم ماليزيا ثالث بمقدار 6.19 ملايين طن بمعدل ( 1.506 ألف برميل يوميا)، ومن ثم جاءت الإمارات خامسا بمقدار ايضا 4.07 ملايين طن بمعدل (990 ألف برميل يوميا)".

واستحوذ في النصف الأول من 2023 خام الشرق الأوسط على 47.7٪ من حصة السوق في الصين بزيادة 1٪ على أساس سنوي إلى 5.46 ملايين برميل في اليوم"، مبينة ان "صادرات ماليزيا هي معظمها تكون من الخام الإيراني".