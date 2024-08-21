العراق رابع أكبر مصدري النفط للصين خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الأربعاء، ان العراق احتل المرتبة الرابعة من بين أكثر البلدان المصدرة للنفط الى الصين خلال شهر يوليو /تموز الماضي.

وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق النفطية إلى الصين خلال شهر تموز من العام 2024 بلغت 4.36 ملايين طن متري او ما يعادل (33.93) مليون برميل، بانخفاض بلغت نسبته 12.1 ‎%‎ عن شهر حزيران حيث بلغ 5.7 ملايين طن متري او ما يعادل (41،78) مليون برميل ، ومرتفعا عن نفس الشهر من العام الماضي 2023 بنسبة 14.2‎%‎ حيث بلغ 5.40 ملايين طن متري او مايعادل (39.58) مليون برميل.

وأوضحت أن العراق احتل المرتبة الرابعة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى الصين خلال شهر الماضي، مضيفة أن العراق جاء بعد كل من: روسيا بلغت 7.46 ملايين طن متري، تليها السعودية في المركز الثاني 6.41 ملايين طن متري، تليها ماليزيا في المركز الثالث حيث بلغت 6.21 ملايين طن متري.