شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية ان العراق رابع أكبر مستورد من تركيا لشهر تشرين الاول وخامس أكبر مستورد خلال العشرة أشهر من العام الحالي 2021.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الصادرات التركية سجلت زيادة بنسبة 20.1 بالمئة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2020، بقيمة بلغت 20 مليارا و792 مليون دولار".

واضافت ان "المانيا جاءت اولا بأكبر مستورد من تركيا بقيمة بلغت مليار و692 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا بـ مليار و306 مليون دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ مليار و223 مليون دولار، والعراق رابعا بـ مليار و131 مليون دولار، وإيطاليا خامسا بـ مليار و104 ملايين دولار"، مشيرة الى ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الاستيرادات التركية بلغت 31.1٪ في تشرين الأول 2021".

وأضاف الجهاز؛ أن "ألمانيا جاءت ايضا اولا كأكبر مستورد خلال الفترة الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2021 ، كانت بمبلغ 15 مليار و789 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ11 مليار و 836 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ10 مليارات و895 مليون دولار ، وإيطاليا بـ9 مليارات و 202 مليون دولار، والعراق خامسا بـ8 مليارات و757 مليون دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.1٪ في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2021".

ويستورد العراق معظم السلع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران وبنسب اقل من سوريا ودول الخليج، فيما تعاني معظم مصانعه ومعامل من توقف شبه تام.