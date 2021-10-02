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العراق رابع أكبر مستورد من تركيا في شهر آب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-02T10:46:50+0000
العراق رابع أكبر مستورد من تركيا في شهر آب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، يوم السبت، ان العراق كان رابع أكبر المستوردين خلال الشهر الماضي، مشيرة الى ارتفاع صادرات تركيا بنسبة تجاوزت 50% خلال الشهر نفسه.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 51.9% خلال اب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 16 مليارا و415 مليون دولار".

وأضافت أن "واردات تركيا في الشهر نفسه، شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 23.6%، مقارنة بشهر اب 2020 حيث بلغت قيمة الواردات 23 مليارا و175 مليون دولار".

وبينت أن "العراق جاء رابعا في الصادرات التركية لدول العالم في شهر اب الماضي بقيمة 939 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا الأولى بمليار 575 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و313 مليون دولار، والمملكة المتحدة جاءت ثالثا بمليار و194 مليون دولار، وجاءت اسبانيا خامسا بـ839 مليون دولار".

واشارت الهيئة الى أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31% في اب 2021".

واوضحت ان "العراق جاء خامسا في صادرات تركيا في الفترة من كانون الثاني ولغاية شهر اب 2021، بقيمة مالية بلغت ستة مليارات و599 مليون دولار، في حين أن ألمانيا كانت الاولى بمبلغ 12 ملياراً و406 ملايين دولار، تلتها امريكا بتسعة مليارات و142 مليون دولار، وبريطانيا بثمانية مليارات 419 مليون دولار، وإيطاليا بسبعة مليارات و79 مليون دولار".

وذكرت الهيئة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.1% في الفترة من كانون الثاني إلى اب 2021".

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