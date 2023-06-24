العراق رابع أكبر مستورد من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان العراق جاء رابعا من بين أكثر الدول استيرادا من تركيا في شهر آيار الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 14.4٪ و 15.5٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر ايار بلغت 21 مليار و 659 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن واردات تركيا في ايلول سجلت 34 ملياراً و 186 مليون دولار بزيادة 15.5٪، عن نفس الفترة من عام 2022.

وأشارت إلى أن العراق جاء رابعا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر آيار الماضي بقيمة مليار و 11 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 811 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 306 ملايين دولار، ومن ثم المملكة المتحدة ثالثا بمليار و56 مليون دولار وجاءت ايطاليا خامسا بمليار و4 ملايين دولار، مبينة ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 28.6٪ في آيار 2023".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.