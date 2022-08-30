العراق رابع أكبر مستورد من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء رابعا كأكبر مستورد من تركيا في شهر تموز، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 13.4٪ و 41.4٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر تموز بلغت 18 مليارا و 551 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، مبينة أن "واردات تركيا في تموز بلغت 29 مليارا و 240 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة 41.4 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء رابعا في صادرات التركية لدول العالم في شهر تموز الماضي بقيمة 1 مليار ومليوني دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ 1 مليار و 490 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية بـ 1 مليار و 315 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة ثالثا بـ 1 مليار و15 مليون دولار وايطاليا خامسا بـ 850 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 30.6٪ في تموز 2022.

وبينت ان الصادرات التركية من كانون الثاني الى تموز 2022 ، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 12 مليارا و 114 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 9 مليارات و 938 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 7 مليارات و 501 مليونا دولار، وايطاليا 7 مليارات 460 مليونا دولار، والعراق 7 مليارات 355 مليونا دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 30.7٪ في الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج والاردن.