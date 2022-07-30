العراق رابع أكبر مستورد من تركيا خلال حزيران

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق جاء رابعا كأكبر مستورد من تركيا في شهر حزيران الماضي، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 18.7٪ و39.7٪ على التوالي.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "صادرات تركيا لشهر حزيران بلغت 23 مليار و 428 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021".

وأضافت أن "واردات تركيا في حزيران بلغت 31 مليار و595 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة 39.7 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021".

وأشارت إلى أن "العراق جاء رابعا في صادرات التركية لدول العالم في شهر حزيران الماضي بقيمة 1 مليار و206 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ1 مليار و875 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية بـ 1 مليار و555 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة ثالثا بـ1 مليار و209 مليون دولار وايطاليا خامسا بـ1 مليار و150 مليون دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29.9٪ في حزيران 2022".

ولفتت الهيئة، إلى أن "الصادرات التركية من كانون الثاني الى حزيران 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 10 مليارات و642 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 8 مليارات و658 مليون دولار، وإيطاليا 6 مليارات و612 مليونا دولار، والمملكة المتحدة 6 مليارات 489 مليونا دولار، والعراق 6 مليارات 362 مليونا دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 30.8٪ في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2022".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.