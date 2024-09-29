العراق رابع أكبر مستورد من تركيا خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر أغسطس / آب الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات بلغت 22 ملياراً و48 مليون دولار بزيادة 2.3٪ وبلغت الواردات 27 ملياراً و40 مليون دولار بانخفاض 10.7٪ مقارنة بشهر أغسطس 2023".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 674 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و 339 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار و 242 مليون دولار.

وتابعت الهيئة، ان العراق جاء رابعا بمليار و 122 مليون دولار، والإمارات بمليار و 20 مليون دولار، و بلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 29٪ في أغسطس/آب 2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.