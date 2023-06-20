العراق رابع أكبر مستورد من الاردن خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أكدت غرفة تجارة عمان الأردنية، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد من الاردن خلال العام الماضي 2022.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على تقرير للغرفة، جاء فيه إنه وفقا للمعطيات والبيانات الإحصائية، فإن الصادرات الاردنية شهدت خلال العام الماضي 2022 زيادة بنسبة 33.8 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقها، مشيرة إلى أن "العام الماضي شهد زيادة في نسب الصادرات الوطنية إلى الصين، بما نسبته 164.3 بالمائة، وإندونيسيا 100.6 بالمائة، والبرازيل 61.6 بالمائة، وفلسطين 50.8 بالمائة، والعراق 49.3 بالمائة، والهند 40.4 بالمائة".

ويساوي الدينار الأردني حوالي 70 دولاراً امريكياً.

وأظهر التقرير أن "العراق جاء رابعا من بين الدول من حيث القيمة المصدرة إليه حيث بلغت 615 مليون دينار، وهي تشكل 7.6 بالمائة من مجمل صادرات الاردن للخارج، فيما احتلت الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية خلال العام الماضي المرتبة الأولى بقيمة 1.685 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 20.9 بالمائة من إجمالي الصادرات، وجاءت الهند ثانيا بقيمة 1.273 مليار دينار، لتشكل ما نسبته 15.7 بالمائة من إجمالي الصادرات".

وتابع أن "المملكة العربية السعودية حلت بالمرتبة الثالثة بما قيمته 840 مليون دينار، حيث شكلت ما نسبته 10.4 بالمائة من إجمالي الصادرات، ثم إندونيسيا خامسا بعد العراق بقيمة 240 مليون دينار، بنسبة 3 بالمائة".