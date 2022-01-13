العراق رابع أكبر مستورد للأثاث التركي

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول ان العراق جاء رابعا كأكبر مستورد للأثاث التركي في عام 2021.

وبحسب بيانات الاتحاد التركي، فإن إجمالي صادرات القطاع حقق نموا بنسبة 25.7 بالمئة خلال 2021 مقارنة بـ 2020، وبلغت عائداتها 7 مليارات دولار.

واضاف ان صادرات الأثاث حقق نموا بنسبة 23.9 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020، وبلغت عائداتها 4.28 مليار دولار.

واشار الى ان "قائمة البلدان الأكثر استيرادا للأثاث التركي العام الماضي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة ومن ثم ألمانيا ثانيا وبريطانيا ثالثا والعراق رابعا وإسرائيل خامسا".