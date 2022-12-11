العراق رابع أكبر مستورد للمنتجات الصناعية الأردنية خلال 11 شهراً

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الأحد، ان العراق رابع أكبر مستورد للمنتجات الصناعية الأردنية خلال الأشهر الـ11 من العام الحالي الذي شارف على الإنتهاء.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها ان "صادرات الغرفة لدول العالم خلال 11 شهرا من العام الحالي 2022 وصلت إلى 6.918 مليارات دينار، مقابل 4.671 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت الى ان "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

كما اشارت الغرفة، الى ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال 11 شهرا من العام الحالي ما قيمته 3.663 مليارات دينار"، مبينة ان "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 11 شهرا من العام الحالي 2022 إلى 654 مليون دينار مقابل 494 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 32 بالمئة".

واوضحت ان "صادرات الغرفة خلال 11 شهرا من العام الحالي 2022، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيمياوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الاخرى".

يذكر ان العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.