العراق رابع أكبر مستورد للفستق التركي بـ4 ملايين دولار

شفق نيوز/ اعلن مجلس بورصة السلع في شانلي أورفا التركية، أن العراق جاء رابعا في استيراد الفستق من تركيا.

وقال رئيس المجلس عيسى كيزباديمير، في تصريحات اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان تركيا حققت 229 مليوناً و 777 الف دولار من صادرات الفستق الى 96 دولة في عام 2024 بزيادة 52% عن العام الذي سبقه.

واضاف ان المانيا كانت الوجهة الأولى لصادرات الفستق التركي لعام 2024 بقيمة 49 مليون دولار، تليها إيطاليا ثانياً بقيمة 47 مليون دولار، وكازاخستان ثالثاً بقيمة 12 مليون دولار، والعراق رابعاً بقيمة 4 ملايين دولار، وقيرغستان خامساً، والصين سادساً.

واشار كيزباديمير الى ان الفستق المزروع في جنوب شرق البلاد يحظى بطلب كبير سواء في السوق المحلية أو الخارج، مبينا أن الفستق يطلق عليه "الذهب الأخضر"، بالنسبة لمنطقة جنوب شرق البلاد وخاصة منطقة غازي عنتاب وأورفا.