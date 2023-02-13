العراق رابع أكبر مستورد للصناعة الاردنية في شهر

شفق نيوز/ أحتل العراق المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر البلدان المستوردة لصناعة عمّان خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2023.

وقالت غرفة صناعة عمّان الأردنية في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات الغرفة لدول العالم خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى 665 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت الى ان "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

واشارت الى ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال كانون الثاني ما قيمته 368 مليون دينار"، مبينة ان "الدول العربية جاءت بالمقدمة في صادرات الغرفة إليها بقيمة بلغت 234 مليون دينار، فيما جاءت الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 279 مليون دينار، وجاءت الدول الإفريقية بنحو 6 ملايين دينار اردني".

واوضحت ان "صادرات الغرفة خلال كانون الثاني من العام الحالي 2023، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الأخرى".

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي.