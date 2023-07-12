العراق رابع أكبر مستورد للصناعات الاردنية خلال نصف عام

شفق نيوز/ اعلنت الأردن، يوم الاربعاء، ان العراق كان رابع مستورد لدى صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها، إن "صادرات الغرفة خلال 6 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 3474 مليون دينار، مقابل 3576 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022".

واضافت انه " الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.003 مليار دينار".

كما أشارت الغرفة إلى أن "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت بالنصف الأول من العام الحالي، إلى 403 ملايين دينار، مقابل 290 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 39 بالمائة وأصبحت رابع مستورد للصناعة الاردنية".

واوضحت ان "بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.493 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.049 مليار دينار، والدول الإفريقية 21 مليون دينار".

ويعادل الدينار الأردني نحو 70 دولاراً امريكياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق.