العراق رابع أكبر مستورد لصناعة عمّان في عشرة أشهر

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الخميس، ان العراق بات رابع أكبر مستورد لصناعة عمّان خلال الأشهر العشرة من العام الحالي.

وقالت غرفة صناعة عمان الاردنية في تقرير لها، أن "صادرات الغرفة لدول العالم خلال 10 أشهر من العام الحالي 2022 وصلت إلى 6.621 مليارات دينار، مقابل 4.096 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت الى ان "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

واشارت الى ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال 10 أشهر من العام الحالي ما قيمته 3.296 مليارات دينار"، مبينة ان "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 10 أشهر من العام الحالي 2022 إلى 546 مليون دينار مقابل 443 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 23 بالمئة".

واوضحت ان "صادرات الغرفة خلال 10 أشهر من العام الحالي 2022، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الاخرى".

يذكر ان العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق .