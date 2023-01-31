العراق رابع أكبر المستوردين من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء في الترتيب الرابع بين أكبر الدول المستوردة من تركيا في شهر كانون الاول الماضي، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 3٪ و 12.2٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر كانون الاول بلغت 22 مليارا و 910 مليونا دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، مبينة أن واردات تركيا في كانون الاول بلغت 32 مليارا و 612 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12.2 بالمئة، عن نفس الفترة من العام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء رابعا في صادرات التركية لدول العالم في شهر كانون الاول الماضي بقيمة مليار و 149 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 807 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 381 مليون دولار، ومن ثم روسيا ثالثا بمليار و313 مليون دولار وجاءت المملكة المتحدة خامسا بمليار و66 مليون دولار"، مبينة ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29.3٪ في كانون الاول 2022".

وبينت ان "الصادرات التركية خلال 12 شهرا من كانون الثاني الى كانون الاول 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 21 مليارا و 145 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 16 مليارا و 882 مليون دولار، والعراق ثالثا بقيمة 13 مليارا و 751 مليون دولار تليه المملكة المتحدة بقيمة 13 مليارا و 11 مليون دولار، وايطاليا بـ 12 مليارا 354 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 30.4٪ في الفترة من كانون الثاني إلى كانون الاول 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.