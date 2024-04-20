العراق رابع أعلى اقتصادات عربية نمواً في 2025

شفق نيوز/ توقعت بيانات صندوق النقد الدولي، يوم السبت، أن يحتل العراق المرتبة الرابعة بأعلى الاقتصادات العربية نموا في العالم خلال العام 2025.

ورجح الصندوق، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% في السنوات 2024 و2025، كما يتوقع أن تكون السعودية من بين الدول العربية التي تشهد نمواً إيجابياً خلال تلك الفترة.

ومع توقعات الزيادة في النمو الاقتصادي، يعكس تقرير النقد الدولي، التفاؤل بالاقتصادات العربية والعالمية عموماً، وأن السعودية قد تكون في مقدمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة.

ووفقًا لتقرير الصندوق، تصدرت السعودية الدول العربية من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام 2025، بنمو 6 نقاط مئوية، تلتها موريتانا بمعدل نمو متوقع 5.5 نقطة مئوية، وتلتها السودان بمعدل نمو متوقع بلغ 5.4 نقطة مئوية، وجاء العراق رابعاً متوقعاً ارتفاعه 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى معدل نمو 5.3 نقطة مئوية.

وجاءت مصر خامسا من حيث معدل النمو الاقتصادي لعام 2025، بنمو متوقع 4.4 نقاط مئوية، تلتها الإمارات بنمو متوقع 4.2 نقاط مئوية، تلتها الكويت بنمو متوقع 3.8 نقاط مئوية، والمغرب بنمو متوقع 3.3 نقاط مئوية، وجاءت البحرين تاسعاً بنمو متوقع بلغ 3.2 نقاط مئوية، تلتها الجزائر بمعدل نمو متوقع 3.1 نقاط مئوية.

وفي المرتبة 11، جاءت عُمان بنمو متوقع 3.1 نقاط مئوية، ثم الأردن بنمو متوقع 3 نقاط مئوية، تلتها قطر بمعدل نمو متوقع بنقطتين، وتلتها تونس في المرتبة الاخيرة بنمو متوقع بلغ 1.8 نقطة مئوية.