العراق رابع دول العالم الأكثر شراءً للعقارات في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، شراء المواطنين العراقيين أكثر من 340 منزلاً في تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ليحتل العراق المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة الدول الأكثر شراءً للعقارات التركية.

وذكرت الهيئة في تقرير رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراقيين اشتروا 344 منزلاً في تركيا بين شهري كانون الثاني ونيسان من العام الجاري، ليحلوا في المرتبة الرابعة بعد كل من روسيا وإيران وأوكرانيا".

وبحسب البيانات، فقد توزعت مشتريات العراقيين على النحو التالي، اذ شهد شهر كانون الثاني شراء 103 منازل، بينما في شباط 99 منزلاً وآذار 72 منزلاً، وخلال شهر نيسان 70 منزلاً.

وأشار التقرير إلى أن "مشتريات العراقيين من العقارات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.69٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المنازل المشتراة حينها 335 منزلاً".

وأضاف أن "المواطنين الروس تصدروا قائمة المشترين الأجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بشرائهم 1,055 منزلاً، تلاهم الإيرانيون بـ576 منزلاً، ثم الأوكرانيون بـ424 منزلاً، ليحل العراقيون في المركز الرابع".

يُذكر أن العراقيين كانوا يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع إلى المركز الثاني بعد إيران مطلع عام 2021، ثم إلى المركز الثالث في نيسان 2022 مع تزايد الطلب الروسي على العقارات التركية، ليستقر حالياً في المركز الرابع.