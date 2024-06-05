العراق رابع دولة عربية منتجة للقطن

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الرابعة عربيا كأكبر دولة منتجة للقطن للعام الماضي 2023 وفق ما ذكرت منصة هيئة "خدمة الزراعة الأجنبية" التابعة لوزارة الزراعة الأميركية.

وبحسب المنصة، ظلت الصين لأكثر من 4 عقود في مقدمة الدول المنتجة للقطن في العالم، وفي موسم 2023/2024 بلغ إنتاج الصين من القطن 27.5 مليون بالة (تزن بالة القطن الواحدة حوالي 480 رطلًا) مشكِّلة ما نسبته 24% من الإنتاج العالمي.

وتتصدر الصين أيضا المجموعة بصادرات مذهلة تبلغ 13.3 مليار دولار، مما يؤكد دورها المحوري في صناعة النسيج العالمية.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني بقوة، إذ صدرت ما قيمته 10.7 مليارات دولار من السلع القطنية.

واشترت الدول الآسيوية أكثر من ثلثي إجمالي واردات القطن (67.9%)، وذلك لدعم صناعاتها النسيجية التي يدخل القطن في مكوِّناتها الأساسية.

عربيا، تعتبر السودان ومصر وسوريا من أكثر الدول العربية إنتاجا للقطن بمعدل 600 ألف بالة 350الف بالة 160 ألف بالة على التوالي، ومع ذلك فإن زراعة القطن في الدولتين كما في باقي الدول العربية تعاني من المشكلات أو الاضطرابات الداخلية.

وجاء العراق رابعا كأكبر منتج للقطن للعام الماضي بمعدل 15 الاف بالة وتلته اليمن بمعدل 8 الاف بالة.