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العراق رابع اكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-31T05:54:59+0000
العراق رابع اكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مصدر نفط إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2021.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء رابعاً كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2021، وبواقع 59.993 مليون برميل منخفضة بنسبة 22.3% عن عام 2020 الذي بلغت فيه الصادرات 77,196 مليون برميل.

وأضافت أن "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية خلال شهر كانون الاول الماضي 2021 بلغ 5.859 مليون برميل منخفضاً بنسبة 14.9% عن شهر تشرين الثاني من عام 2021 الذي بلغت هذه الكميات 6.881 مليون برميل".

وأشارت إلى أن "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال عام 2021 وبكمية 290,248 مليون برميل، تليها الولايات المتحدة الامريكية وبكمية 118,668 مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت ثالثاً وبكمية 110,195 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الامارات خامسا وبكمية 56,809 مليون برميل".

وتابعت ان المكسيك جاءت سادساً وبكمية 54,400 مليون برميل، وجاءت روسيا سابعا وبكمية 53,748 مليون برميل، وجاءت قطر ثامنا وبكمية 50,610 مليون برميل، ومن ثم جاءت كازخستان تاسعا وبكمية 32.662 مليون برميل واخيراً البرازيل عاشراً وبكمية 23,265 مليون برميل".

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