العراق رابع اكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية في اذار

شفق نيوز/ كشفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم السبت، أن العراق جاء بالمرتبة رابعاً كأكبر مصدر نفط إلى سيؤول خلال شهر اذار 2022.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء رابعاً كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر اذار الماضي وبواقع 6.353 ملايين برميل مرتفعاً بنسبة 9.4% عن شهر شباط الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 5,806 ملايين برميل، ومرتفعاً بنسبة 119.4% عن نفس الفترة من عام 2021 الذي بلغت الصادرات فيه 2,896 مليونا برميل".

وأضافت أن "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية للأشهر الثلاثة الاولى من كانون الثاني وشباط واذار 2022 بلغ 16,015 مليون برميل، مرتفعاً بنسبة 17.7% عن نفس الفترة من العام 2021 الذي بلغت هذه الكميات فيه 13,612 مليون برميل".

وأشارات إلى أن "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية في اذار الماضي وبكمية 29,600 مليون برميل، تليها الكويت وبكمية 12,783 مليوناً، ومن ثم جاءت امريكا ثالثاً وبكمية 11,679 مليوناً، وثم جاءت كازاخستان خامساً وبكمية 5.271 ملايين برميل".

وأوضحت أن "الامارات جاءت سادساً وبكمية 4.432 ملايين برميل، وجاءت البرازيل سابعاً وبكمية 3.525 ملايين برميل، وجاءت روسيا ثامناً وبكمية 2.977 مليونا برميل، ومن ثم جاءت قطر تاسعا وبكمية 2.574 مليونان واخيرا المكسيك عاشرا وبكمية 1.962 مليون برميل".