سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق رابع اكبر مستورد من تركيا في تشرين الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-01T09:27:19+0000
العراق رابع اكبر مستورد من تركيا في تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، يوم السبت، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 33.7 بالمئة في تشرين الثاني 2021، مشيرة إلى أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد من تركيا.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا لشهر تشرين الثاني الماضي بلغت 21 ملياراً و506 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33.7 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020"، مبينة أن "واردات تركيا في تشرين الثاني بلغت 26 ملياراً و908 ملايين، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27.3 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2020".

وأشارت إلى أن "العراق جاء رابعاً في الصادرات التركية لدول العالم في شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة مليار و 215 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمليارواحد و759 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بمليار و479 مليون دولار، والولايات المتحدة ثالثاً بمليار و 373 مليون دولار وإيطاليا خامساً بمليار و124 مليون دولار"، "مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 32.3٪ في تشرين الثاني 2021".

وأوضحت أن "العراق جاء خامساً في صادرات تركيا لدول العالم في الفترة من كانون الثاني ولغاية شهر تشرين الثاني الماضي 2021، بقيمة مالية بلغت 9 مليارات و970 مليون دولار، في حين أن ألمانيا كانت هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات لنفس الفترة بمبلغ 17 مليار و 545 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ بـ13 مليار و 208 ملايين دولار والمملكة المتحدة بـ 12 ملياراً و 372 مليون دولار وإيطاليا بـ10 مليارات و 324 مليون دولار"، مشيرة إلى أن نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.2٪ في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2021".

related

العراق يحتل المرتبة الرابعة في واردات تركيا مطلع 2021

Date: 2021-02-27 09:36:38
العراق يحتل المرتبة الرابعة في واردات تركيا مطلع 2021

مصادر تركية: خطة أنقرة لإنقاذ الليرة محفوفة بالمخاطر

Date: 2021-12-22 21:06:43
مصادر تركية: خطة أنقرة لإنقاذ الليرة محفوفة بالمخاطر

فيتش ترصد مؤشرات خطرة بالإجراءات المالية القاسية لخمس دول بينها العراق

Date: 2020-12-10 07:14:10
فيتش ترصد مؤشرات خطرة بالإجراءات المالية القاسية لخمس دول بينها العراق

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك

Date: 2019-08-23 11:54:55
ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك

تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 11.76%

Date: 2020-08-04 11:39:10
تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 11.76%

العراق ثاني اكبر مستورد من تركيا خلال 6 اشهر

Date: 2021-07-08 05:55:39
العراق ثاني اكبر مستورد من تركيا خلال 6 اشهر

بيانات سلبية هي الأسوأ من 7 أشهر تضرب الليرة التركية

Date: 2021-12-30 11:22:22
بيانات سلبية هي الأسوأ من 7 أشهر تضرب الليرة التركية

الكاظمي يحدد المسار "الأمثل" لاقتصاد عراقي مستدام

Date: 2021-02-08 14:34:30
الكاظمي يحدد المسار "الأمثل" لاقتصاد عراقي مستدام