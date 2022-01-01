العراق رابع اكبر مستورد من تركيا في تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، يوم السبت، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 33.7 بالمئة في تشرين الثاني 2021، مشيرة إلى أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد من تركيا.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا لشهر تشرين الثاني الماضي بلغت 21 ملياراً و506 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33.7 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020"، مبينة أن "واردات تركيا في تشرين الثاني بلغت 26 ملياراً و908 ملايين، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27.3 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2020".

وأشارت إلى أن "العراق جاء رابعاً في الصادرات التركية لدول العالم في شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة مليار و 215 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمليارواحد و759 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بمليار و479 مليون دولار، والولايات المتحدة ثالثاً بمليار و 373 مليون دولار وإيطاليا خامساً بمليار و124 مليون دولار"، "مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 32.3٪ في تشرين الثاني 2021".

وأوضحت أن "العراق جاء خامساً في صادرات تركيا لدول العالم في الفترة من كانون الثاني ولغاية شهر تشرين الثاني الماضي 2021، بقيمة مالية بلغت 9 مليارات و970 مليون دولار، في حين أن ألمانيا كانت هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات لنفس الفترة بمبلغ 17 مليار و 545 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ بـ13 مليار و 208 ملايين دولار والمملكة المتحدة بـ 12 ملياراً و 372 مليون دولار وإيطاليا بـ10 مليارات و 324 مليون دولار"، مشيرة إلى أن نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.2٪ في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2021".