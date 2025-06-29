العراق رابعاً في نمو الاقتصاد بين الدول النفطية العربية لعام 2025

شفق نيوز – بغداد

أفاد صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، بأن العراق احتل المرتبة الرابعة ضمن أفضل نمو اقتصادي بين الدول العربية المنتجة للنفط لعام 2025.

وذكر الصندوق في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء رابعاً بمعدل نمو بلغ 4.1٪، مرتفعاً من 0.1٪ في عام 2024".

وأوضح أن "ليبيا تصدرت القائمة بنمو اقتصادي بلغ 13.7٪، تلتها الإمارات بنسبة 5.1٪، ثم السعودية بنسبة 4.6٪، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة بنسبة 4٪".

وأضاف الصندوق أن "الكويت سجلت نمواً بنسبة 3.3٪ لتأتي سادسة، تلتها البحرين بنسبة 3.2٪، ثم سلطنة عمان بنسبة 3.1٪، وقطر في المرتبة التاسعة بنسبة 1.9٪".