العراق رابعاً في نشاط حفر الآبار داخل "أوبك" خلال 2025

حلّ العراق في المرتبة الرابعة بين دول منظمة "أوبك" في نشاط استكمال حفر الآبار خلال العام 2025، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الميداني في القطاع النفطي، رغم الفارق مع الدول المتصدرة.

وتصدّرت الكويت القائمة بـ755 بئراً، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ444 بئراً، ثم السعودية بـ383 بئراً، فيما جاء العراق رابعاً بـ280 بئراً ضمن أكبر الدول نشاطاً في عمليات الحفر داخل المنظمة.

وأظهرت بيانات "أوبك"، أيضاً تحسناً في الطلب العالمي على المشتقات النفطية المرتبطة بقطاع النقل خلال 2025، إذ ارتفع الطلب على الديزل بنسبة 0.39%، والجازولين بنسبة 0.34%، والكيروسين (وقود الطائرات) بنسبة 0.29%، مقابل تراجع الوقود المتبقي بنسبة 0.19%، ما يعكس تعافي حركة النقل البري والجوي، وتوسع النشاط التجاري والسياحي عالمياً.