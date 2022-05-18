العراق رابعاً في الشرق الاوسط بقيمة العقود الموقعة خلال شهر

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "ميد" البريطانية، اليوم الاربعاء، أن العراق جاء رابعاً ضمن دول الشرق الاوسط في قيمة العقود الموقعة لمختلف المشاريع في شهر نيسان الماضي .

وقالت المجلة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه وفق قيمة مؤشر "ميد بروجكتس" فق تم توقيع صفقات بقيمة 4.6 مليارات دولار امريكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط في نيسان، مقارنة مع 3.7 مليار في اذار".

واشارت الى ان "العراق جاء في المركز الرابع على مستوى المنطقة في قيمة العقود التي تمت تسريبها خلال شهر نيسان الماضي، إذ منح عقوداً 410 ملايين دولار بالكامل بموجب عقد واحد لتسليم منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي بالبصرة".

وبينت ان "السعودية تصدرت ترتيب إرساء العقود للمشاريع بقيمة 2.133 ملياري دولار، تلتها قطر ثانيا ومن ثم الامارات ثالثا بقيمة عقود بلغت 486 مليون دولار وجاءت عمان بالمركز الخامس بقيمة عقود360 مليوناً، وجاءت الكويت بالمرتبة السادسة بقيمة عقود 79 مليوناً، وجاءت عمان سابعا بقيمة عقود 34 مليوناً ، فيما جاءت مصر أخيراً بقيمة 8 ملايين دولار".