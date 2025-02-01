العراق رابعاً بين أكبر مستوردي السلع التركية في شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الصادرات التركية في ديسمبر بلغ 23 مليار و443 مليون دولار، بارتفاع نسبته 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغت الواردات التركية 32 مليار و221 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 20.9% عن نفس الفترة من العام الماضي."

وأضافت الهيئة أن "ألمانيا تصدرت قائمة الدول الشريكة للصادرات التركية، حيث بلغت قيمة صادراتها مليار و644 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ مليار و499 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ مليار و414 مليون دولار."

وأشارت إلى أن "العراق جاء في المرتبة الرابعة، حيث استورد من تركيا بمبلغ مليار و198 مليون دولار، فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة بمليار و186 مليون دولار. وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات التركية 29.6% في ديسمبر 2024."

وأوضحت الهيئة أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.