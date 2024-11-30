العراق رابعا بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر اكتوبر / تشرين الاول الماضي، وارتفعت الصادرات بنسبة 3.1%، وظلت الواردات كما هي في أكتوبر 2024.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أكتوبر 2024؛ بلغت الصادرات 23 ملياراً و500 مليون دولار بزيادة 3.1٪ وبلغت الواردات 29 مليارا و409 ملايين دولار وظلت كما هي مقارنة بأكتوبر 2023".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 795 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و 562 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار و 294 مليون دولار".

وتابعت ان "العراق جاء رابعا بمليار و 236 مليون دولار ، وإيطاليا بمليار و 159 مليون دولار. بلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 30.0٪ في أكتوبر 2024".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج والأردن.