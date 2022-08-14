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العراق يدعو ثلاث شركات عالمية لإنشاء سد معالجة اللسان الملحي في شط العرب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-14T08:07:47+0000
العراق يدعو ثلاث شركات عالمية لإنشاء سد معالجة اللسان الملحي في شط العرب

شفق نيوز/ قدمت وزارة الموارد المائية العراقية دعوات لثلاث شركات عالمية لتقديم عطاءاتها لمعالجة اللسان الملحي في شط العرب في محافظة البصرة.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ قدمت الوزارة كتب رسمية لثلاث شركات شملت Energoprojekt الصربية وشركة Deltares الهولندية وشركة Hydronova الإيطالية لتقديم عطاءاتها مباشرة لمعالجة اللسان الملحي في شط العرب وإقامة سد تنظيمي لمنع امتداد اللسان الملحي ضمن المرحلة الاولى.

وطالبت الوزارة حسب الكتب بتقديم الشركات عطاءاتها بموعد أقصاه 5 من ايلول المقبل 2022.  

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طالبت وزارة الموارد المائية بالإسراع بإعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع بعد تخصيص في وقت سابق أربعة مليارات و700 مليون دينار .

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