العراق.. خطة لتخفيض أسعار المحاصيل الزراعية وقرار مرتقب بشأن الخيار والطماطم

شفق نيوز / أعلنت مديرية زراعة المثنى، يوم السبت، خطتها لتخفيض أسعار المواد في السوق المحلية، فيما أشارت نظيرتها في الديوانية، إلى إمكانية صدور قرار فتح الاستيراد أمام محصولي الخيار والطماطم.

وذكر مدير عام الزراعة بالمحافظة، عامر جبار لوكالة شفق نيوز، أن "خطة دائرته ترتكز على قرارات وزارة الزراعة المتمثلة بفتح منافذ الاستيراد أمام السوق المحلية، لتخفيض الأسعار وعدم الأضرار بمصالح المواطنين".

وأضاف جبار، أن "فتح الاستيراد يقضي بعدم تضرر المنتج الوطني"، لافتا إلى أن "السوق المحلية في المثنى شهدت ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والبيض، بشكل ملفت للنظر ما سبب ضرراً على الطبقات الفقيرة بالمحافظة".

بدوره، أكد مدير دائرة زراعة الديوانية، حسن الوائلي، لوكالة شفق نيوز، أن "أسباب ارتفاع أسعار محصولي الطماطم والخيار يعود لانتهاء الزراعة الموسمية لهن هذه الفترة".

وأوضح الوائلي، أن "التوجه لدى الجهات الحكومية العليا هو فتح الاستيراد أمام هذين المحصولين، للمساهمة بخفض أسعارها في السوق المحلية"، مبينا أن "القرار ربما يصدر اليوم بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية التي دعا لها الوزير يوم أمس".

من جهة أخرى، أكدت مديرية زراعة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، ارتفاع أسعار محاصيل "الخيار والطماطم" بنسبة 30% بسبب انتهاء موسمهما.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "انتهاء موسم محصولي الطماطم والخيار خلال شهر آب من كل عام يتسبب بارتفاع أسعارها، وبانتظار موسم الخيار في أيلول القادم"، مشيرةً إلى توافر المحاصيل الزراعية بكثرة في منطقة (بنجوين) التابعة لمحافظة السليمانية.

ولفتت عباس، إلى ترقب "قرار وزارة الزراعة العراقية خلال الفترة القليلة القادمة لتسويق المحاصيل الزراعية إلى المحافظات الأخرى".

وتشهد المحاصيل الزراعية في عموم محافظات العراق وإقليم كوردستان، ارتفاعاً ملحوظا تجاوز 30-35% بسبب الظروف المناخية والموسمية وقرارات وزارة الزراعة بحظر استيراد المحاصيل الزراعية.