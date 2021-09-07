سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق خامس مهيمن على النفط عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-07T06:58:55+0000
العراق خامس مهيمن على النفط عالمياً

شفق نيوز/ أفاد موقع "وول ستريت" 24/7، يوم الثلاثاء، بأن العراق يعد خامس مهيمن على النفط عالمياً، مبيناً أن صناعة النفط واجهت في العام 2020 تحديات غير مسبوقة.

وقال الموقع في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن صناعة النفط واجهت في العام 2020 تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بما يزيد على 9 ملايين برميل يومياً"، مبيناً أن "ذلك تزامن أيضاً مع تراجع إنتاج النفط بمقدار 6.6 ملايين برميل يومياً".

ورغم ذلك، ووفق التقرير، فقد "تم إنتاج ما يزيد على 88 مليون برميل يومياً في جميع أنحاء العالم في 2020"، مشيراً إلى أن "الغالبية العظمى من هذا الإنتاج كان من نصيب 15 دولة فقط".

ونوه التقرير إلى "تحقيق أعلى إنتاج في 2020"، لافتاً إلى أن "البلدان الـ15 مجتمعة تمتلك 1.6 تريليون برميل من النفط في احتياطياتها".

وأشار التقرير إلى أن "العراق يعد خامس مهيمن على النفط عالمياً باحتياطي مؤكد يبلغ 145 مليار برميل وهي تمثل 8.4% من الاحتياطيات العالمية وبانتاج يبلغ 4.1 مليون برميل يوميا"، مبيناً أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بلغ 9654 دولارا، ونسبة صادرات النفط لعام 2020 تشكل 39.6% من الناتج المحلي الاجمالي".

وأوضح الموقع أن "فنزويلا تاتي بالمرتبة الاولى في اكبر مهيمن للنفط باحتياطي يبلغ 303.8 مليار برميل تليها السعودية ومن ثم تاتي كندا ثالثاً وايران رابعاً".

 

related

العراق يعلن إيرادات نفطية بأكثر من 5.5 مليار دولار خلال شهر

Date: 2021-05-25 09:55:31
العراق يعلن إيرادات نفطية بأكثر من 5.5 مليار دولار خلال شهر

العراق ثالث اكبر مصدر نفط للصين في تموز

Date: 2021-08-24 06:05:57
العراق ثالث اكبر مصدر نفط للصين في تموز

الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-23 09:19:11
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

التجارة تتعهد وتطمئن العراقيين: سنجهزكم بالسكر والزيت قريباً

Date: 2020-08-08 10:34:53
التجارة تتعهد وتطمئن العراقيين: سنجهزكم بالسكر والزيت قريباً

فتح طريق جديد أمام المالية العراقية لصرف رواتب الموظفين

Date: 2020-10-06 10:23:19
فتح طريق جديد أمام المالية العراقية لصرف رواتب الموظفين

العاصمة بغداد تغلق جميع المراكز الترفيهية والسياحية

Date: 2020-03-09 21:33:35
العاصمة بغداد تغلق جميع المراكز الترفيهية والسياحية

شفق نيوز تنشر مسودة قانون الموازنة متضمنة تفاصيل ميزانية الإقليم

Date: 2020-12-17 08:12:03
شفق نيوز تنشر مسودة قانون الموازنة متضمنة تفاصيل ميزانية الإقليم

خام البصرة يرتفع إلى أكثر من 10% في اسبوع

Date: 2021-08-28 05:59:37
خام البصرة يرتفع إلى أكثر من 10% في اسبوع