العراق خامس مستورد من تركيا خلال 7 أشهر من العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة عالمياً كأكبر مستورد للبضائع التركية خلال السبعة أشهر من العام 2023.

وقالت الهيئة في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء خامس مستورد من تركيا بعد كل من ألمانيا التي تجاوز استيرادها 12 مليار دولار، وأمريكا أكثر من 8 مليارات دولار، وإيطاليا ما يزيد على 7 مليارات دولار، والمملكة المتحدة أكثر من 6.900 مليارات دولار".

وبينت أن "العراق استورد من تركيا خلال سبعة أشهر بضائع بقيمة ستة مليارات و647 مليوناً و596 ألف دولار، منها 866 مليوناً و808 آلاف دولار استيرادات لشهر كانون الثاني، و731 مليوناً و758 ألف دولار لشهر شباط، وملياراً و112 مليوناً و202 ألف دولار لشهر آذار، و970 مليوناً و383 ألف دولار لشهر نيسان، فيما بلغت استيرادات شهر أيار ملياراً و11 مليوناً و307 آلاف دولار، و986 مليوناً و210 آلاف دولار لشهر حزيران، 978 مليوناً 29 ألف دولار لشهر تموز".

وأضافت أن "استيراد العراق من تركيا للسبعة أشهر انخفضت بنسبة 9.5% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022"، مبينة أن "هذه الاستيرادات تشكل 5.1% من صادرات تركيا للعالم".

ويستورد العراق معظم حاجته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، إضافة إلى استيراده من الصين التي تعتبر أكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.