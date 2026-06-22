العراق خامس أكبر وجهة للصادرات الكويتية غير النفطية خلال آذار

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي السلع الكويتية غير النفطية خلال شهر مارس/آذار 2026، بقيمة بلغت 5.24 مليون دينار كويتي، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.

وأظهرت البيانات، أن السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الكويتية غير النفطية بقيمة 26.52 مليون دينار، تلتها الإمارات بـ17.14 مليون دينار، ثم الأردن بـ7.51 مليون دينار، والهند بـ7.47 مليون دينار، فيما جاء العراق خامساً.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، سجل الميزان التجاري الكويتي فائضاً بلغ 1.768 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 30.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل تراجع الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري.