العراق خامس أكبر مورد للنفط الى كوريا الجنوبية في شهر

شفق نيوز/ أفادت شركة النفط الوطنية الكورية، يوم الثلاثاء، بأن العراق جاء خامس أكبر مصدر للنفط الخام خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السعودية جاءت ضمن أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بصادرات بلغت 26.997 مليون برميل، تليها أمريكا ثانيا بصادرات بلغت 15.884 مليون برميل، تليها الإمارات ثالثا بصادرات بلغت 12.101 مليون برميل. وجاءت الكويت رابعا وبواقع 9.378 ملايين برميل".

وتابعت أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط في آب و بصادرات بلغت 8.886 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 28.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2023 ومرتفعة ايضا بنسبة 27.9% عن الشهر الماضي التي بلغت الصادرات النفطية لكوريا فيها 6.946 ملايين برميل".

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة النفط الوطنية الكورية أن "استيراد الشحنات النفط الخام ارتفعت من الشرق الأوسط بنسبة 2.9% على أساس سنوي الى 493.120 مليون برميل".