العراق خامس أكبر مورد للنفط الى كوريا الجنوبية في شهر

شفق نيوز/ أفادت شركة النفط الكورية الجنوبية، يوم الاحد، بأن العراق جاء خامس أكبر مصدر للنفط الخام خلال شهر كانون الثاني / يناير.

وذكرت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السعودية جاءت أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال شهر الماضي بصادرات بلغت 29.18 مليون برميل، تليه امريكا ثانيا بصادرات بلغت 14.214 مليون برميل، تليه الإمارات ثالثا بصادرات بلغت 11.460 مليون برميل، تليه الكويت رابعا بصادرات بلغت 9.684 ملايين برميل".

وأضافت أن "العراق جاء خامساً كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية لشهر كانون الثاني وبواقع 7.851 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 7.9% عن نفس الشهر من عام 2023 التي بلغت فيها الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 7.276 ملايين برميل، ومنخفضا عن الشهر الذي يسبقه 0.4% حيث بلغ 7.884ملايين برميل".