العراق خامس أكبر منتج للنفط في العالم

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم، حسب موقع امريكي .

وقال موقع World Review الأمريكي في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر منتج للنفط عالميا وبمعدل 4.260 ملايين برميل يوميا بعد كل من: الولايات المتحدة التي جاءت اولا بمعدل 11.567 مليون برميل يوميا، وجاءت روسيا ثانيا بمعدل 10.503 ملايين برميل يوميا، ومن ثم جاءت السعودية ثالثا بمعدل 10.225 ملايين برميل يوميا، وجاءت كندا رابعا بمعدل 4.665 ملايين برميل يوميا".

وتابعت ان "الصين جاءت سادسا بمعدل 3.969 ملايين برميل يوميا، ومن ثم جاءت الامارات سابعا وبمعدل 2.954 مليون برميل يوميا، ومن ثم جاءت البرازيل ثامنا وبمعدل 2.852 مليون برميل يوميا، وجاءت الكويت تاسعا وبمعدل 2.610 مليون برميل يوميا، وبالمرتبة العاشرة جاءت ايران وبمعدل 2.546 مليون برميل يوميا".

واشارت الى ان "الولايات المتحدة تفوقت على روسيا والسعودية في انتاجها للنفط في العام 2018 على الرغم من وجود العديد من الدول لديها احتياطيات نفطية كبيرة ، الا انه بالرغم من الولايات المتحدة الامريكية تعد اكبر منتج بالعالم الا انها ايضا اكبر مستهلك للنفط بالعالم وتستورد نفطا اضافيا من عدة دول ومن بينها العراق".