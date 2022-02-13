العراق خامس أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق جاء في المرتبة الخامسة من بين أكبر المصدرين للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغ 5.910 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 77 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5987 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "العراق جاء خامسا كأكبر مصدر للنفط الخام لأمريكا حيث بلغت هذه الصادرات معدل 226 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 412 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.631 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بالمرتبة الثانية بمعدل 958 الف برميل يوميا، وبعدها السعودية ثالثا بمعدل 383 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا رابعا بمعدل 258 الف برميل يوميا ثم نيجيريا سادسا بمعدل 236 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا التي جاءت سابعا بلغت معدل 138 الف برميل يوميا تلتها الاكوادور ثامنا بمعدل 101 ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت البرازيل تاسعا بمعدل 71 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من ترينيداد وتوباغو".