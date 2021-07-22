العراق خامس أكبر مصدري النفط الخام الى الصين في حزيران

شفق نيوز/ اظهرت ادارة الجمارك الصينية ان العراق جاء خامسا في اكبر مصدر للنفط الخام الى الصين، فيما تصدرت السعودية الدول المنتجة للنفط.

وقالت الادارة في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "الصين استوردت من عشر دول منتجة للنفط الخام في شهر حزيران ما مقداره 40.130 الف طنا من النفط الخام وهو يعادل 9.363 مليون برميل يوميا.

واضافت ان "المملكة العربية السعودية وروسيا احتفظا بالمقعدين الأعلى في حزيران حيث أرسلت المملكة العربية السعودية 1.680 مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى الصين في حزيران، في حين وصلت شحنات روسيا إلى 1.551 مليون برميل يوميا.

واضافت ان "عمان جاءت ثالثا كأكبر مصدر للنفط للصين وبواقع 896 الف برميل يوميا، تليها انغولا رابعا وبواقع 858 الف برميل، فيما جاء العراق خامسا حيث صدر في حزيران 3.550 طنا من النفط الخام بما يعادل 24.850 مليون برميل شهريا ويعادل 828.333 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان الكويت جاء سادسا وبواقع 560 الف برميل يوميا وجاءت البرازيل سابعا وبواقع 548 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت الامارات ثامنا وبواقع 403 الف برميل يوميا وتأتي امريكا تاسعا وبواقع 331 الف برميل يوميا، وجاءت ماليزيا بالمرتبة العاشرة وبواقع 273 الف برميل يوميا.