العراق خامس أكبر مشتر للمنازل في تركيا خلال أيار

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق حل خامساً بين الجنسيات الأكثر شراءً للمنازل في تركيا خلال شهر مايو/أيار 2026، في وقت سجلت فيه مبيعات العقارات للأجانب تراجعاً سنوياً ملحوظاً.

وذكرت الهيئة، في تقريرها الشهري، الذي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن إجمالي مبيعات المنازل للأجانب بلغ 1387 منزلاً خلال مايو، بانخفاض نسبته 27% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لتشكل هذه المبيعات نحو 1.5% من إجمالي مبيعات المنازل في البلاد.

وأضافت أن مبيعات المنازل للأجانب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 18768 منزلاً، متراجعة بنسبة 15.1% على أساس سنوي.

ووفق البيانات فإن المواطنين الروس تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للمنازل في تركيا خلال أيار بواقع 268 منزلاً، تلاهم الإيرانيون بـ125 منزلاً، ثم الأوكرانيون بـ88 منزلاً، والألمان بـ73 منزلاً، فيما جاء العراقيون في المرتبة الخامسة بعدد 66 منزلاً، فيما جاء أذربيجان سادسا بنفس العدد 66 منزلا.

وعلى مستوى السوق العقارية بشكل عام، انخفض إجمالي مبيعات المنازل في تركيا خلال مايو بنسبة 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 93 ألفاً و333 منزلاً، منها 30 ألفاً و196 منزلاً جديداً، و63 ألفاً و137 منزلاً قائماً.

كما تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 27.9% إلى 30,196 منزلاً، في حين انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 32.7% إلى 63,137 منزلاً.