العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في 2021

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا خلال العام الماضي 2021.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا خلال العام الماضي 2021 بلغت 225 مليارا و291 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 32.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، مبينة أن "واردات تركيا بلغت 271 مليارا و424 مليونا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23.6 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2020.

وأشارت إلى أن "العراق جاء خامسا في صادرات التركية لدول العالم خلال العام الماضي 2021 بقيمة 11 مليارا و 133 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ 19 مليارا و 321 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة بـ 14 مليارا و 722 مليون دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ13 مليارا و 704 مليون دولار، وايطاليا رابعا بـ 11 مليارا و 475 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.2٪ في عام 2021".

وأوضحت أن "العراق جاء رابعا في صادرات التركية لدول العالم خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بقيمة مليار و 169 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و781 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليار 520 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار 336 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الاربعة الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 32.2٪ في كانون الأول 2021".