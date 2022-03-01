العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في كانون الثاني

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 17.2٪ و 54.2٪ على التوالي في كانون الثاني 2022.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر كانون الثاني بلغت 17 ملياراً و 587 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، مبينة أن "واردات تركيا في كانون الثاني بلغت 27 ملياراً و 848 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة 54.2 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء خامسا في صادرات التركية لدول العالم في شهر كانون الثاني الماضي بقيمة 883 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ: مليار و 618 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الامريكية بـ: مليار 221 مليون دولار، ومن ثم جاءت إيطاليا ثالثا بـ: مليار و 25 مليون دولار والمملكة المتحدة رابعا بـ: 948 مليون دولار، مبينة أن نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 32.4٪ في كانون الثاني 2021".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والاردن.