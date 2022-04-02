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العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-02T08:11:34+0000
العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، اليوم السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 25.4٪ و44.5٪ على التوالي في شباط 2022.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا لشهر شباط بلغت 20 مليار و 4 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 25.4 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021"، مبينة أن "واردات تركيا في شباط بلغت 27 مليار و885 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعا بنسبة زيادة 44.5 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021".

وأوضحت أن "العراق جاء خامساً في الصادرات التركية لدول العالم في شهر شباط الماضي بقيمة مليار و70 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمليار و 785 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الامريكية بـ مليار 299 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة ثالثا بـ مليار و 98 مليون دولار وايطاليا رابعا بـ مليار و85 مليون دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.7٪ في شباط 2021".

وبينت أن "الصادرات التركية من كانون الثاني الى شباط 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 3 مليارات و 402 مليونا دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 2 ملياري 519 مليون دولار، وإيطاليا 2 ملياري 109 ملايين دولار، والمملكة المتحدة 2 ملياري 45 مليون دولار، والعراق مليار 953 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 32٪ في الفترة من كانون الثاني إلى شباط 2022".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.

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