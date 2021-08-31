العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في تموز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراق كان خامس أكبر مستورد من تركيا، مبينة ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 10.2 بالمئة في تموز.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 10.2 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، مبينة أن "قيمة الصادرات خلال تموز الماضي بلغت 16 مليارا و415 مليون دولار".

وأضافت أن "واردات تركيا في الشهر نفسه، شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 16.8 بالمئة، مقارنة بتموز 2020 حيث بلغت قيمة واردات تركيا خلال تموز 20 مليارا و693 مليون دولار".

وأشارت إلى أن العراق جاء خامسا في صادرات التركية لدول العالم في شهر تموز الماضي بقيمة 772 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمليار 446 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليار 57 مليون دولار والمملكة المتحدة 983 مليون دولار وإيطاليا 803 مليون دولار، مبينة أن نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 30.8٪ في تموز 2021".

واوضحت ان "العراق جاء خامسا ايضا في صادرات تركيا لدول العالم في الفترة من كانون الثاني ولغاية شهر تموز الماضي 2021، بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و663 مليون دولار، في حين أن ألمانيا كانت هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات لنفس الفترة بمبلغ 10 مليارات و 832 مليون دولار. وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 7 مليارات و 830 مليون دولار والمملكة المتحدة 7 مليارات 227 مليون دولار وإيطاليا 6 مليارات و 277 مليون دولار"، مشيرة إلى أن نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.2٪ في الفترة من يناير إلى يوليو 2021".